Никитин назвал «запланированной акцией» новый рекорд России

Легкоатлет Владимир Никитин высказался о рекорде России в беге на дистанции 10 000 м, который он установил на чемпионате страны в Казани. Дистанцию он преодолел за 27.48,30.

«Это был запланированный рекорд страны. Я, когда выходил на старт, был нацелен бежать по рекорду. Запланированная акция. Первый рекорд, где мы были серьёзно намерены пробежать, много лет пробовали, не получалось, сегодня все пазлы сошлись. Спасибо федерации, услышали нас, что нужно длинные бега ставить на комфортное, позднее время.

Все эмоции выдал на финише, многие видели, как я был рад, потом пришла усталость. Я открывал сезон в Казани, бежал на Казанском марафоне. Сбегал хорошо, круто, успешно. Выбежать из 2 часов 10 минут – не припомню, кто так выбежал свой первый же марафон. Причём с подготовкой всего 1,5 месяца», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.