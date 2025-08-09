Скидки
Иванов: как рекордсмен России может быть только мастером спорта? Это прикол?

Российский легкоатлет Фёдор Иванов прокомментировал отсутствие звания мастера спорта международного класса в своём послужном списке, отметив, что получит его после того, как установил новый рекорд страны на дистанции 400 м с барьерами на чемпионате России, который проходит с 7 по 10 августа в Казани.

«Я бегу по уровню мастера спорта международного класса на протяжении трёх лет и до сих пор его не получил. Сейчас только получу. Мне непонятна такая политика ВФЛА, как рекордсмен России может быть только мастером спорта? Вы издеваетесь, это такой прикол? Лидер страны?

Я был готов к этому, шёл плавно. Сейчас я сделал будто бы в России всё. Но мы на этом не останавливаемся. Дальше – отдыхать, такой результат я уже не покажу, пик был здесь. Зимний сезон не выступаю, мне нужно будет восстановиться. В 2027 будут Военные Игры, важно подготовиться к ним. Правильно восстановиться, не влететь в функциональную яму», – передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

