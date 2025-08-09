Никитин – о Мо Фарахе: это всё равно что сравнивать «Жигули» с «Мерседесом»

Новый рекордсмен России Владимир Никитин на дистанции 10 000 метров ответил на вопрос о сравнении своего результата с показателями мировых лидеров, в том числе с британским легкоатлетом Мо Фарахом.

«Всё сложилось, погода идеальная, по минимуму старался бежать 5000 метров, чтобы оставить больше сил на 10 000 метров. Чтобы сбегать по рекорду. Сравнивать мой результат с результатами Мо Фараха? Зачем сравнивать, мы два разных человека. Конечно, там на две головы люди сильнее меня, я не буду тут выпендриваться сейчас. 27,48 на мировом уровне не сильный результат. Это то же самое, что сравнивать Усэйна Болта с нашими ребятами.

Проблема в том, что видимо генетика сказывается. У каждого человека свои данные. Зачем сравнивать с такими быстрыми ребятами, это всё равно что сравнивать «Жигули» с «Мерседесом». Вот такая вот разница.

Спортсмен никому ничего не должен, мне тренер всегда говорит: «Ты, Володя, никому ничего не должен. Ты должен делать только то, что я тебе говорю». Не надо сравнивать меня с другими людьми, я один человек, Мо Фарах другой человек. Уровень подготовки совсем разный», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.