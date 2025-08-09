Ермакова: рада что добежала, что живая. Видимо, бессмертная

Чемпионка России по лёгкой атлетике Мария Ермакова высказалась о своём финише на чемпионате России на дистанции 10 000 м. Дистанцию она преодолела за 32.24,44 и стала чемпионкой страны.

«Очень рада, что удалось победить. Не помню свой финиш, хотелось бы помнить. Рада что добежала, живая. Видимо, бессмертная. Сейчас стою, радуюсь. Приходит осознание, когда финишировала, ничего не понимала. Ещё круга за четыре чувствовала, что ноги были ватные, тяжёлые, что финиш будет не из лёгких. Это результат быстрого финиша. Мыслей сойти с дистанции не было, я могу прервать забег только в бессознательном состоянии. Вставать и бежать.

Сейчас уже всё в порядке, более-менее. Жертвую здоровьем ради результата, не могу сдаваться, заранее настраивалась на сложный забег, понимала, что побегу одна, поддержки от соперниц не ждала. Обновила личный рекорд, на рекорд страны меня не хватило, вырубило на последней тысяче, добегала «на зубах», думала, завершу дистанцию – уже круто», – передаёт слова Ермаковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.