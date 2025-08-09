Ермакова: у меня был бы первый результат на первенстве Европы до 23 лет

Чемпионка России по лёгкой атлетике Мария Ермакова высказалась о желании выступить на международных соревнованиях. Ермакова стала чемпионкой России на дистанции 10 000 м. Она преодолела дистанцию за 32.24,44.

«Слежу за результатами, которые показывают девушки в Европе, в мире. Если бы я участвовала на первенстве Европы до 23 лет, у меня был бы первый результат. Обидно ли? Конечно обидно, печально, но буду работать над своими результатами, надеяться, что нас когда-нибудь выпустят, расслабляться рано. О смене гражданства не задумывалась», – передаёт слова Ермаковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.