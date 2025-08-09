Никитин – о Ермаковой: Маша молодец, не боится, я тоже был молодым и горячим

Новый рекордсмен России Владимир Никитин на дистанции 10000 метров отреагировал на тяжёлое состояние чемпионки России на дистанции 10 000 метров Марии Ермаковой, которая потеряла сознание после финиша.

«Мария — молодец, не боится, идёт вперёд бить рекорды. Я, когда был молодым, тоже был горячим, тоже падал. Два круга не добегал, но по графику шёл по рекорду. Опыт приходит со временем, для Марии это был опыт, всё придёт. Нужно время, значит, время бежать на рекорд страны ещё не пришло.

Всё приходит с опытом, нужна грамотная подготовка, выверенный тренировочный процесс, план работы», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.