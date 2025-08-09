Кочанова: у меня сегодня всё было близко, ноги тащат, несут, состояние отличное

Двукратная чемпионка России в прыжках в высоту Мария Кочанова высказалась о победе на чемпионате России, который проходит в Казани. Она показала результат 1,94 м.

«У меня сегодня всё было близко. Отличная форма, ноги тащат, ноги несут, состояние отличное. Только бы его реализовать… За счёт этого первые два прыжка на 1,91 не получились, за счёт того, что очень хотела, бежала быстрее чем спина и оказывалась в лежачем положении. Только к третьей попытке сообразила, что делать.

Вполне, может быть, с конкуренцией прыгалось бы лучше, увереннее. Я завожусь хорошо на других людей, не как на личностей, а на их результаты, когда человек берёт высоту передо мной, я сразу же просыпаюсь. А так я уже и на 2 метра прыгала, когда оставалась в одиночку с 1,95. Так что сильно не отражается на мне, на тренировках прыгаешь один, привык», – передаёт слова Кочановой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.