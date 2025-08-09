Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кочанова: у меня сегодня всё было близко, ноги тащат, несут, состояние отличное

Кочанова: у меня сегодня всё было близко, ноги тащат, несут, состояние отличное
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка России в прыжках в высоту Мария Кочанова высказалась о победе на чемпионате России, который проходит в Казани. Она показала результат 1,94 м.

«У меня сегодня всё было близко. Отличная форма, ноги тащат, ноги несут, состояние отличное. Только бы его реализовать… За счёт этого первые два прыжка на 1,91 не получились, за счёт того, что очень хотела, бежала быстрее чем спина и оказывалась в лежачем положении. Только к третьей попытке сообразила, что делать.

Вполне, может быть, с конкуренцией прыгалось бы лучше, увереннее. Я завожусь хорошо на других людей, не как на личностей, а на их результаты, когда человек берёт высоту передо мной, я сразу же просыпаюсь. А так я уже и на 2 метра прыгала, когда оставалась в одиночку с 1,95. Так что сильно не отражается на мне, на тренировках прыгаешь один, привык», – передаёт слова Кочановой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Ермакова: у меня был бы первый результат на первенстве Европы до 23 лет
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android