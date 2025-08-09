Кочанова – о Дюплантисе: есть такие гении, кому не надо думать о победе, она забронирована

Двукратная чемпионка России в прыжках в высоту легкоатлетка Мария Кочанова высказала мнение о двукратном олимпийском чемпионе в прыжках с шестом шведе Армане Дюплантисе, отметив, что его уровень настолько высок, что он может устанавливать мировые рекорды на любых соревнованиях.

«Олимпиада, чемпионат мира, чемпионат Европы, национальный чемпионат — всегда уровень результатов ниже. Ни одного рекорда я не смогу назвать на Олимпиаде поставленного, потому что на тебя давит желание быть в призах. Никто не вспомнит сколько ты напрыгал, твой результат, если это не рекорд. На больших стартах важнее всего место.

Но есть, конечно, такие люди, гении, по типу Мондо Дюплантиса, кому не надо думать о их месте, о победе, она им забронирована, так что можно распоряжаться своим первым местом, как угодно. Это круто, к этому хочется прийти когда-нибудь. У нас в России дикая конкуренция, девочки все заряженные, по-хорошему.

Наташа Спириднова в Беларуси 1,95 напрыгала незадолго до ЧР, все держат в напряжении, каждая может активизироваться», – передаёт слова Кочановой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.