Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кочанова – о Дюплантисе: есть такие гении, кому не надо думать о победе, она забронирована

Кочанова – о Дюплантисе: есть такие гении, кому не надо думать о победе, она забронирована
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка России в прыжках в высоту легкоатлетка Мария Кочанова высказала мнение о двукратном олимпийском чемпионе в прыжках с шестом шведе Армане Дюплантисе, отметив, что его уровень настолько высок, что он может устанавливать мировые рекорды на любых соревнованиях.

«Олимпиада, чемпионат мира, чемпионат Европы, национальный чемпионат — всегда уровень результатов ниже. Ни одного рекорда я не смогу назвать на Олимпиаде поставленного, потому что на тебя давит желание быть в призах. Никто не вспомнит сколько ты напрыгал, твой результат, если это не рекорд. На больших стартах важнее всего место.

Но есть, конечно, такие люди, гении, по типу Мондо Дюплантиса, кому не надо думать о их месте, о победе, она им забронирована, так что можно распоряжаться своим первым местом, как угодно. Это круто, к этому хочется прийти когда-нибудь. У нас в России дикая конкуренция, девочки все заряженные, по-хорошему.

Наташа Спириднова в Беларуси 1,95 напрыгала незадолго до ЧР, все держат в напряжении, каждая может активизироваться», – передаёт слова Кочановой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Кочанова: смотрела чемпионат мира как зритель, я здесь, и меня это не касается
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android