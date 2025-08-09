Скидки
Кочанова: хотелось реализоваться на 1,98, чувствовала, что могла

Комментарии

Двукратная чемпионка России в прыжках в высоту Мария Кочанова рассказала, какой результат хотела показать на чемпионате России, который проходит в Казани. Мария стала чемпионкой России, взяв высоту 1,94 м.

«У нас постоянная история, нас к этому готовят, психика так устроена. Я даже в процессе тренировок не могу включиться быстро и резко, спринт даётся тяжело, потому что психика так настроена — сидишь и ждёшь, сидишь и ждёшь. Минимум усилий, минимум усилий. Потом максимум. И это чередуется.

Стараюсь не отвлекаться, когда одна в секторе остаюсь. Была заведена после 1,91, поняла, что мне этого хватит. Адреналин выше крыши, можно тест сдавать. Третья попытка даёт дичайший стресс, его хватило выйти и спокойно сделать 1,94.

В целом замечательный ЧР, обожаю Казань, своих казанских друзей — они поддерживали меня как могли. Счастлива, чуть расстроена, но незначительно. Хотелось реализоваться на 1,98, чувствовала, что могла, с таким прыжком на 1,94 спокойно повторить, и всё. Третья попытка была близка, но, видимо, не сегодня», – передаёт слова Кочановой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

