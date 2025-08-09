Скидки
Кочанова — о Ласицкене: хочется снова увидеть Машу, но не представляю, насколько ей тяжело

Кочанова — о Ласицкене: хочется снова увидеть Машу, но не представляю, насколько ей тяжело
Двукратная чемпионка России в прыжках в высоту Мария Кочанова высказалась о желании соревноваться в прыжковом секторе с олимпийской чемпионкой – 2020 россиянкой Марией Ласицкене, которая приостановила свою карьеру.

«Конечно, мне бы обязательно хотелось посоревноваться с Машей на том уровне, на котором я есть сейчас. Это наши детские мечты, когда ты смотришь Олимпиаду, чемпионат мира, видишь, как они показывают какие-то запредельные результаты. Она, Анжелика Сидорова, смотришь и думаешь: «Блин, я когда-то буду с ними!»

И когда так происходит, кто-то уходит, это грустно. Хочется увидеть Машу снова, но я не представляю, насколько ей тяжело. Я могу это представить только отчасти, я успела только малую часть стартов «хапнуть», не представляю, насколько тяжело ей. Какое бы решение по карьере она ни приняла, я в любом случае буду за неё счастлива. Она молодец, нам есть чему у неё поучиться», – передаёт слова Кочановой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

