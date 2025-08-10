Женский гандбольный ЦСКА представил новую эмблему, разработанную студией Артемия Лебедева

Женский гандбольный клуб ЦСКА представил обновлённые эмблему и айдентику клуба, разработанные студией Артемия Лебедева.

«Представляем обновлённый логотип нашей команды!

Женский гандбольный клуб ЦСКА рад сообщить о запуске обновлённого фирменного стиля и нового логотипа, отражающего динамичность, силу и традиции клуба. Этот шаг символизирует развитие команды, её стремление к новым вершинам и желание становиться ещё более узнаваемым брендом не только в спорте, но и в масс-медиа.

Фото: Пресс-служба ЖГК ЦСКА

Новый логотип выполнен в современном стиле, сохраняя узнаваемые элементы исторического бренда. За его разработку отвечала Студия Артемия Лебедева. В логотипе задействованы классические и хорошо знакомые армейским болельщикам детали – щит, пятиконечная красная звезда и лесенка из букв ЦСКА.

Щит в различных интерпретациях прослеживается на эмблемах большинства команд из семьи ЦСКА. Что касается красной звезды, то она является неизменным символом армейских команд и подчёркивает принадлежность клуба к армии. Гравюрный стиль отсылает к геральдике и гербу Москвы – родины клуба. Гравировка из логотипа формирует узнаваемую фоновую графику. Волнообразные штрихи передают динамику игры, эмоции болельщиков и движение трибун.

Фото: Пресс-служба ЖГК ЦСКА

Ключевой деталью нового логотипа является рука с гандбольным мячом. Этот элемент объединяет в себе две главные составляющие названия и сути нашего вида спорта – «hand» (рука) и «ball» (мяч). Зафиксированный в руке мяч также отображает уверенность ЦСКА в собственных силах и готовность игроков команды контролировать игру и владеть инициативой с первой и до последней секунды. А лучше всего в гандболе это можно сделать, лишая оппонента шанса завладеть мячом и удерживая его в своих руках.

К подобным переменам мы готовились на протяжении последних нескольких лет. Как вам наверняка известно, все армейские команды из игровых видов спорта представлены своими собственными уникальными эмблемами. Это делает каждого представителя большой армейской семьи более узнаваемым как в болельщицкой среде, так и в массовой культуре. В нашем случае решение о смене логотипа было направлено не только на повышение узнаваемости нашего бренда, но и с целью дальнейшей популяризации гандбола как в Москве, так и на территории России в целом.

Фото: Пресс-служба ЖГК ЦСКА

Неизменными в нашей ДНК остаются желание побеждать и стремление к новым триумфальным моментам, которые мы всегда счастливы разделить с нашими верными болельщиками. Потому что мы – ЦСКА! И этим все сказано», — говорится на сайте клуба.