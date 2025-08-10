Лала Крамаренко: очень хочу быть мамой. Главное, что есть в мире, — это семья и любовь

Российская гимнастка Лала Крамаренко заявила, что в будущем хочет стать мамой.

Крамаренко 20 лет, она трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, победительница чемпионата Европы в командном зачёте.

— У тебя есть какие‑то привычки перед выходом на площадку?

— Я всегда перед выходом на площадку говорила себе: «С богом». И Ирина Александровна Винер сзади говорила: «Бог помогает сильным». Это помогало собраться.

— Кем ты видишь себя через десять лет?

— Мамой. Очень хочу быть мамой. Главное, что есть в мире, — это семья и любовь. Я бы привела своих детей в гимнастику, но настаивать не буду, — приводит слова Крамаренко «Матч ТВ».