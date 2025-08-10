Егорян: сын влюбился в хореографию. Понимаю, почему ему нравится, — он там в «малине»

Двукратная олимпийская чемпионка в фехтовании Яна Егорян объяснила, почему её четырёхлетний сын любит заниматься танцами.

— Какими летними видами спорта вы занимаетесь?

— Волейбол. Я состою в «Сообществе чемпионов». Стараемся организовывать какие‑то проекты. Каждый понедельник собираемся — у нас тренировка. Мне больше нравится классический волейбол, нежели пляжный.

— Чем занимается ребёнок?

— Мы попробовали разные виды спорта. Он влюбился в хореографию, он один мальчик в группе. Когда забирала с тренировки, сказала, что понимаю, почему ему нравится там, — он там в «малине».

— Сценическое фехтование и спортивное отличаются?

— Конечно. У меня муж из мира кино, я смотрела за его тренировками. У нас всё максимально быстро, у них же всё красиво. Если ребята, которые снимаются в кино, сразились бы с нами, то мы бы не оставили им шансов, — приводит слова Егорян «Матч ТВ».