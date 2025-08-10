Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Егорян: сын влюбился в хореографию. Понимаю, почему ему нравится, — он там в «малине»

Егорян: сын влюбился в хореографию. Понимаю, почему ему нравится, — он там в «малине»
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка в фехтовании Яна Егорян объяснила, почему её четырёхлетний сын любит заниматься танцами.

— Какими летними видами спорта вы занимаетесь?
— Волейбол. Я состою в «Сообществе чемпионов». Стараемся организовывать какие‑то проекты. Каждый понедельник собираемся — у нас тренировка. Мне больше нравится классический волейбол, нежели пляжный.

— Чем занимается ребёнок?
— Мы попробовали разные виды спорта. Он влюбился в хореографию, он один мальчик в группе. Когда забирала с тренировки, сказала, что понимаю, почему ему нравится там, — он там в «малине».

— Сценическое фехтование и спортивное отличаются?
— Конечно. У меня муж из мира кино, я смотрела за его тренировками. У нас всё максимально быстро, у них же всё красиво. Если ребята, которые снимаются в кино, сразились бы с нами, то мы бы не оставили им шансов, — приводит слова Егорян «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Надеюсь, меня не будут сильно ругать». Как россияне вернулись на ЧМ по фехтованию
«Надеюсь, меня не будут сильно ругать». Как россияне вернулись на ЧМ по фехтованию
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android