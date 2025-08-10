Скидки
«Красный Яр» прервал победную серию «Стрелы-Ак Барс» в чемпионате России по регби

Красноярский «Красный Яр» одержал победу над казанским клубом «Стрела-Ак Барс» в матче 9-го тура чемпионата России по регби. Встреча в Красноярске завершилась со счётом 13:8 (13:5).

PARI Чемпионат России . Чемпионат России
10 августа 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Красный Яр
Красноярск
Окончен
13 : 8
Стрела-Ак Барс
Казань

«Стрела-Ак Барс» занимает первое место в таблице чемпионата России, набрав 35 очков. Команда из Казани проиграла первый из семи последних матчей национального первенства. «Красный Яр» идёт третьим с 29 очками.

В следующем туре 17 августа «Стрела-Ак Барс» примет московское «Динамо», «Красный Яр» в этот же день сыграет дома с красноярским «Енисеем-СТМ».

Действующий чемпион и обладатель Кубка России по регби — «Енисей-СТМ».

