«Енисей-СТМ» одержал пятую победу подряд в чемпионате России по регби, обыграв «Локомотив»

Комментарии

Красноярский «Енисей-СТМ» одержал победу над пензенским «Локомотивом» в матче 9-го тура чемпионата России по регби. Встреча в Пензе завершилась со счётом 48:20 (24:20) в пользу гостей.

PARI Чемпионат России . Чемпионат России
10 августа 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив
Пенза
Окончен
20 : 48
Енисей-СТМ
Красноярск

«Енисей-СТМ» занимает первое место в таблице чемпионата России, набрав 38 очков. Команда из Красноярска выиграла пять матчей подряд в национальном первенстве. «Локомотив» идёт пятым с 23 очками.

В следующем туре 17 августа «Енисей-СТМ» в гостях проведёт красноярское дерби с «Красным Яром», «Локомотив» днём ранее на выезде встретится с московской «Славой».

«Енисей-СТМ» — действующий чемпион и обладатель Кубка России по регби.

