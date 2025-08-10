Скидки
Шубенков: вопрос о завершении карьеры логичный, крепко задумываюсь, чем заниматься

Чемпион мира 2015 года Сергей Шубенков высказался о возможном завершении карьеры. На чемпионате России Сергей одержал победу на дистанции 100 м с барьерами, показав результат 13,69.

«Вторая молодость! Нет, на самом деле вопрос о завершении карьеры логичный. Я сейчас поймал какую-то тенденцию положительную, получилось её оседлать, где-то что-то переломить. Но это бледная тень меня, каким я привык быть. Хотя давно было пора отвыкнуть, уже несколько лет как этого нет и неизвестно, когда будет.

Определённых ответов дать не могу, я уже крепко задумываюсь о том, чем мне заниматься, в какие перспективы двигаться дальше, строить планы. Может, ещё на год хватит или не хватит, пока не могу сказать. Всё равно это решение не только моё, много людей участвует, тренер, близкие. Ситуация непростая.

Конечно, не хочется уходить, мне нравится, я кайфую, наконец-то приходишь на стадион, глаза радуются, как всё красиво. Читаешь новости, всё здорово, хочется хвалить ВФЛА, потому что хочется, а не потому, что попросили», – передаёт слова Шубенкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

