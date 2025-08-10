Шубенков: сезон пришлось начать в середине июля — катастрофа

Чемпион мира 2015 года Сергей Шубенков рассказал о трудностях при подготовке к чемпионату России. Шубенков одержал победу на дистанции 100 м с барьерами, показав результат 13,69.

«Катастрофа, что пришлось начать в середине июля. Зато представьте себе, какой плюс, приезжаю на чемпионат России, а народ даже не знает, приехал я или не приехал. Анонсы есть, но это ни о чём не говорит вообще. С меня не требуют никаких активаций, интервью, обо мне даже не пишут нигде.

Паузу взять? Не вариант, в моём случае любая пауза – это всё. Зимой буду стартовать или нет, не знаю. По тренировкам отвратительные ощущения. С одной стороны, я чувствую, что ноги болят. Но я всё равно тренируюсь, просто делаю не то, что надо делать, а то, что могу, что получается.

У меня силовые показатели в этом году потрясающие, таких никогда не было. Но это не бег с барьерами. Барьеры начал бегать только в начале июня, с апреля не бегал. Чувствовал себя как деревянный буратино», – передаёт слова Шубенкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.