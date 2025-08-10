Скидки
Сергей Шубенков стал чемпионом России в беге на 110 м с барьерами

Сергей Шубенков стал чемпионом России в беге на 110 м с барьерами
Чемпион мира 2015 года Сергей Шубенков завоевал золотую медаль чемпионата России – 2025, который проходит в Казани, в беге на 110 м с барьерами. Лучший результат в финальном забеге показал белорус Виталий Парахонько (13,63 секунды), но по регламенту соревнований белорусские спортсмены выступают на чемпионате России вне зачёта.

Шубенков преодолел дистанцию с результатом 13,69 секунды, серебряную медаль завоевал Семён Манаков, который пересёк финишную черту с результатом 13,80 секунды. Бронзовым призёром стал Даниил Шубин (13,90).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России – 2025. 110 м с барьерами, мужчины.

1. Сергей Шубенков – 13,69.
2. Семён Манаков – 13,80.
3. Даниил Шубин – 13,90.

