Шубенков: забавляет наша система, один раз бежишь — две медали сразу вешают

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков высказал мнение о системе вручения медалей на чемпионате России – 2025, который проходит с 7 по 10 августа в Казани.

«Эмоции дикие. Я как будто бы на чемпионате мира второе место занял, как в 2019 году на ЧМ, когда я ковырялся после травмы, восстанавливался, три месяца как на иголках, тревожка «лупила» как после доклада Маклауда. А вначале как всё было, я бежал за пару месяцев до ЧМ последним, стыдно было. Похожая ситуация, только более низкая точка входа была. Был план 13,40 пробежать, если повезёт, и выиграть.

Получилось с нюансами, не добежал, а выиграть как бы выиграл, но я второй. Меня вообще забавляет эта наша система, один раз бежишь, две медали сразу вешают. Как в тяжёлой атлетике, где сразу несколько зачётов считают. Думал, если честно, что дожму белоруса. Знал, что прибегу второй, но всё равно чемпион России, но под конец получилось найти ритм победный, ускорение, хотел накатить и дожимать. Но не так сильно обидно», – передаёт слова Шубенкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.