Шубенков: таких чудес не бывает, Олимпиада и ЧМ для меня теперь по телевизору

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков поделился мнением о возможности выступления на крупных международных стартах, отметив, что ему будет тяжело выполнить норматив для участия в соревнованиях.

«Вернуть прежнего Шубенкова, если нас вернут на международные старты? Ну знаете, у нас сейчас норматив на чемпионаты мира где-то 13,30. Раньше вот легко, приезжаем в Шанхай, первый старт, Бриллиантовая лига, май на дворе, 13,35, следующий забег выбегаешь из 13,30 – всё классно. Но сейчас…

К сожалению, жизнь так не работает, спорт так не работает. Чудес таких не бывает. Вернее, чудеса бывают, но не такие. Олимпиада и чемпионаты мира для меня теперь уже по телевизору только, скорее всего так. Но я у вас тут ещё поковыряюсь немного, если вы не против», – передаёт слова Шубенкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.