Шубенков: залечился, наметилась положительная тенденция, ещё порубимся

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков рассказал, что перед чемпионатом России ему пришлось залечивать старые травмы, чтобы выйти на хороший уровень для участия в соревнованиях.

«Залечился. Вопрос был в том, чтобы какую-то практику набрать, чтобы у меня нервные связи вернулись, координация вернулась моя на силовые показатели, эту координацию я и искал. Нет такого, что встал и побежал, она постепенно приходит. Тенденция положительная наметилась, ещё чуть-чуть её дожмём до Екатеринбурга, там ещё порубимся.

В начале сезона было очень тяжело, я открыл сезон на 14,11. Бегал как новичок, выхожу на дорожку и будто бы в первый раз. Ребята, а что здесь вообще делают?» – передаёт слова Шубенкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.