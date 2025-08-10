Данил Лысенко стал победителем чемпионата России в прыжках в высоту

Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике – 2019 в прыжках в высоту Данил Лысенко стал победителем чемпионата России в прыжках в высоту. Он показал результат 2,27 с первой попытки.

Вторым стал Илья Иванюк с результатом 2,27 с третьей попытки. Тройку сильнейших замкнул Никита Курбанов (2,24).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прыжки в высоту. Мужчины. Финал:

Данил Лысенко – 2,27. Илья Иванюк – 2,27. Никита Курбанов – 2,24. Матвей Тычкин — 2,24. Степан Веткин — 2,20.

Ранее Данил Лысенко стал победителем Кубка России по лёгкой атлетике, который проходил с 20 по 22 июня в подмосковном Жуковском. Атлет выиграл на соревнованиях с результатом 2,27 м. В июле Лысенко установил лучший результат сезона, преодолев планку в 2,35 м на Кубке сильнейших спортсменов.