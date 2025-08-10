Лысенко: иногда бывает комфортнее прыгать, когда остаёшься в секторе один

Серебряный призёр чемпионата мира – 2017 в прыжках в высоту Данил Лысенко рассказал, насколько комфортными были для него условия во время соревнований в прыжках в высоту на чемпионате России – 2025 в Казани.

«Падаю, не могу держать верхушку, как не пытался исправить – всё равно вылазит эта ошибка. Было волнение, напряг внутри, который сбивал с толку. Но потом справился, на 2,33 уже не волновался. Повезло с погодой, невероятная поддержка, мама, брат, жена тоже здесь, редко все собираются, маму хотел порадовать. Буду в Екатеринбурге ещё, последний старт сезона.

Мне конкуренция помогает, но не всегда. Иногда бывает комфортнее прыгать, когда один остаёшься в секторе, все проблемы, все мысли откидываю и спокойно настраиваюсь на прыжки. А иногда бывает, что весело «зарубиться», в Бресте мне понравилось, спортивный дух раскрывается», – передаёт слова Лысенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.