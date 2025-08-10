Лысенко: если сравнивать между медалями и рекордами, медали для меня важнее

Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике – 2019 в прыжках в высоту Данил Лысенко высказался о новой системе финансовой мотивации от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Призовые за рекорды? Деньги приличные, но о мировом рекорде пока рано говорить. Очень хочу рекорд России. Но если сравнивать между рекордами, даже Европы и мира и медалями чемпионата мира и Олимпиады, то медали. Медали для меня важнее», – передаёт слова Лысенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Данил Лысенко стал победителем чемпионата России в прыжках в высоту. Он показал результат 2,27 с первой попытки.