Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Лысенко: если сравнивать между медалями и рекордами, медали для меня важнее

Лысенко: если сравнивать между медалями и рекордами, медали для меня важнее
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике – 2019 в прыжках в высоту Данил Лысенко высказался о новой системе финансовой мотивации от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Призовые за рекорды? Деньги приличные, но о мировом рекорде пока рано говорить. Очень хочу рекорд России. Но если сравнивать между рекордами, даже Европы и мира и медалями чемпионата мира и Олимпиады, то медали. Медали для меня важнее», – передаёт слова Лысенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Данил Лысенко стал победителем чемпионата России в прыжках в высоту. Он показал результат 2,27 с первой попытки.

Материалы по теме
Лысенко: иногда бывает комфортнее прыгать, когда остаёшься в секторе один
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android