Лысенко: надежда не умирает, верю, что мы вернёмся, успею зацепить ещё несколько лет

Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира – 2017 в прыжках в высоту Данил Лысенко рассказал, что не теряет надежды на выступление на крупных международных стартах.

«Вернуться на 2,40 ещё можно. Международных стартов не хватает, они бы точно дали рост результата. Я пытался штурмовать в Бресте 2,37 и скажу, что можно было прыгать. Ощущение есть, что и 2,40 вернуть можно.

Надежда есть, что вернёмся, надежда не умирает, верю, что я ещё успею зацепить хотя бы несколько лет. Мотивирует федерация, благодарен за мотивацию, в том числе финансовую, организацию соревнований, каждый раз всё круче и круче. Организация крутая, невероятная. Семью хочу, детей, тоже мотивация», – передаёт слова Лысенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

