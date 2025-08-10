Главный тренер сборной России Мащенко положительно оценил итоги ЧР в Казани

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Руслан Мащенко оценил итоги чемпионата России, который проходил в Казани.

«Результаты уникальные, Фёдор Иванов показал исторический результат, российский спортсмен впервые выбегает из 48 секунд. Федя сделал это за всех нас. Эмилия Тангара пыталась показать нормативы чемпионата мира, Полина Ткалич могла выбежать из 50 секунд, Илья Телькунов выдал лучший результат сезона в Европе среди молодёжи, Анастасия Кобылянских показала свой уровень. Все молодцы, все проявили себя бойцами.

Отмечу Марию Ермакову, драматический бег, молодая спортсменка показала характер. Даже с этим результатом — это второй результат сезона в Европе по молодёжи — с ним она могла выступать успешно на первенстве Европы. Владимир Никитин уже 30-кратный чемпион России, выдал новый рекорд страны. Так что соревнования удачные, ребята выступили на высоком уровне», – передаёт слова Мащенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.