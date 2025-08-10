Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Главный тренер сборной России Мащенко положительно оценил итоги ЧР в Казани

Главный тренер сборной России Мащенко положительно оценил итоги ЧР в Казани
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Руслан Мащенко оценил итоги чемпионата России, который проходил в Казани.

«Результаты уникальные, Фёдор Иванов показал исторический результат, российский спортсмен впервые выбегает из 48 секунд. Федя сделал это за всех нас. Эмилия Тангара пыталась показать нормативы чемпионата мира, Полина Ткалич могла выбежать из 50 секунд, Илья Телькунов выдал лучший результат сезона в Европе среди молодёжи, Анастасия Кобылянских показала свой уровень. Все молодцы, все проявили себя бойцами.

Отмечу Марию Ермакову, драматический бег, молодая спортсменка показала характер. Даже с этим результатом — это второй результат сезона в Европе по молодёжи — с ним она могла выступать успешно на первенстве Европы. Владимир Никитин уже 30-кратный чемпион России, выдал новый рекорд страны. Так что соревнования удачные, ребята выступили на высоком уровне», – передаёт слова Мащенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Лысенко: надежда не умирает, верю, что мы вернёмся, успею зацепить ещё несколько лет
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android