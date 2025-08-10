Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике рассказал о переговорах с World Athletics

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Руслан Мащенко рассказал, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) ведёт переговоры с World Athletics о допуске российских спортсменов на международную арену.

«Лёгкая атлетика не стоит на месте. Федя Иванов перебил рекорд 10-летней давности, Никитин перебил рекорд 2008 года — серьёзная веха. У нас есть спортсмены, которые способны, ждём допуска на международную арену.

Сейчас ведутся очень серьёзные переговоры с World Athletics, и в сентябре они продолжаются. ВФЛА очень серьёзно подошла к вопросу, надеюсь на подвижки. Есть стратегия развития лёгкой атлетики до 2038 года, но всё равно каждый год у нас есть проекты поменьше, они постепенно достигаются. Если нас допускают, то будем направлены на текущее развитие», – передаёт слова Мащенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.