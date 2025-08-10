Главный тренер сборной России оценил важность международных судей в спортивной ходьбе

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Руслан Мащенко высказал мнение о том, что допуск международных судей к чемпионату России – 2025 положительно влияет на качество соревнований.

«Полина Кнороз выдала второй результат сезона в мире без серьёзной конкуренции – это очень здорово. Классно, что допустили международных судей, иностранных спортсменов.

Международные судьи были на спортивной ходьбе, приглашали судей из Турции, их мнение нам очень нужно спустя столько лет отстранения, их мнение, их советы. Ребята улучшили свою технику, в следующем году эта работа будет продолжаться, надеемся на позитивные тенденции в принципе в плане допуска на международную арену», – передаёт слова Мащенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.