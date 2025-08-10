Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Главный тренер сборной России оценил важность международных судей в спортивной ходьбе

Главный тренер сборной России оценил важность международных судей в спортивной ходьбе
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Руслан Мащенко высказал мнение о том, что допуск международных судей к чемпионату России – 2025 положительно влияет на качество соревнований.

«Полина Кнороз выдала второй результат сезона в мире без серьёзной конкуренции – это очень здорово. Классно, что допустили международных судей, иностранных спортсменов.

Международные судьи были на спортивной ходьбе, приглашали судей из Турции, их мнение нам очень нужно спустя столько лет отстранения, их мнение, их советы. Ребята улучшили свою технику, в следующем году эта работа будет продолжаться, надеемся на позитивные тенденции в принципе в плане допуска на международную арену», – передаёт слова Мащенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Главный тренер сборной России Мащенко положительно оценил итоги ЧР в Казани
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android