Кнороз объяснила, почему у неё не получилось взять высоту 1,92 метра

Российская легкоатлетка Полина Кнороз рассказала, почему у неё не получилось взять высоту 1,92 м на чемпионате России. Полина показала второй результат сезона в мире в прыжках с шестом, уступив только американке Аманде Молл (4,91 м).

«Когда я стояла на первой попытке на 4,92, меняю шест, собираюсь бежать и понимаю, что не прыгну, мне страшно. С этим нужно побороться, и будут обалденные высоты, я в этом уверена. Поэтому одна из первых попыток была корявой. Сначала пробовала старый шест, он был жёсткий, его нужно было менять сразу, но я боялась. На второй попытке дала себе шанс, взяла новый шест, на котором раньше никогда не прыгала. И я испугалась.

На третьей попытке вернулась к старому и пыталась на нём вылезти. Но высоты серьёзные, нужно двигаться дальше, я, видимо, где-то в голове пока не готова. Нужно учиться прыгать на новых шестах, которые имеют другую жёсткость, толщину, и всё обязательно получится, не сомневаюсь.

На этом шесте нужно делать всё ювелирно было. А я не ювелир, я человек простой — побежала, прыгнула и довольна. Страшно, потому что была определённая привычка, как я прыгаю. И в моменте, когда ты выступаешь на чемпионате России, адреналин и так хлещет, происходит перемена. Неудобно, некомфортно, а ты на уровне медали Олимпиады. Но ты понимаешь, что тебе неудобно держать в руке шест — твой главный помощник, поэтому не получилось. Это можно наработать на тренировках, но высоты серьёзные, 1,92 я ещё не прыгала», – передаёт слова Кнороз корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.