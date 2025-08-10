Кнороз: у меня не желание стать «Мерседесом», я и есть «Мерседес», пусть на меня равняются

Российская легкоатлетка Полина Кнороз выразила уверенность в своих силах и рассказала о подходе к финалу сезона, который состоится через две недели.

«Пять метров? Плох тот спортсмен, который не представляет себя на таких высотах. У меня не то что желание стать «Мерседесом». Я и есть «Мерседес»! Пусть они на меня все равняются. Просто я до них туда пока ещё не дошла. Всё постепенно, всему своё время.

Через две недели финал Королевы спорта, но я так устала, что главная задача на финал получить удовольствие. Нет задачи показать сумасшедший результат, но мы знаем, что, если выступаешь в удовольствие, бог может тебя наградить», – передаёт слова Кнороз корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.