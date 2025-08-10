Скидки
Кнороз: не буду скромной, рассчитывала, что прыжки будут на 4,90

Кнороз: не буду скромной, рассчитывала, что прыжки будут на 4,90
Аудио-версия:
Комментарии

Российская легкоатлетка Полина Кнороз рассказала, что, несмотря на смену шестов, была уверена, что могла показать ещё лучший результат и установить рекорд чемпионатов России.

«Я очень рада, что получилось хорошо выступить на чемпионате России. 4,86 – очень хорошая заявка на мировой арене, да и в принципе по жизни. Хотелось прыгать выше, не буду скромной, я была отлично готова к этому старту, рассчитывала, что прыжки будут за 4,90, настрой был такой. Прыжки были хорошие, их можно было брать, но сыграл свою роль человеческий фактор.

Пришлось брать новые шесты, на которых я раньше никогда не прыгала. Мне было страшно, я испугалась, они имеют немного другую толщину и в руке сидят по-другому. Уже нет такой уверенности, которая была ранее. Хотелось повторить лучший результат сезона и установить рекорд соревнований, 4,91 прыгала Анжелика Сидорова», – передаёт слова Кнороз корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
