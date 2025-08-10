Скидки
Чемпионат России по регби: результаты матчей 9-го тура и турнирная таблица

Комментарии

Сегодня, 10 августа, завершился 9-й тур чемпионата России по регби — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

9 августа, суббота

  • «Слава» (Москва) — «ВВА-Подмосковье» (Монино) — 27:17.

10 августа, воскресенье

  • «Красный Яр» (Красноярск) — «Стрела-Ак Барс» (Казань) — 13:8.
  • «Локомотив» (Пенза)  — «Енисей-СТМ» (Красноярск) — 20:48.
  • «Динамо» (Москва) — «Металлург» (Новокузнецк) — 90:3.

После 9-го тура турнирную таблицу возглавляет «Енисей-СТМ» с результатом 39 очков, на втором месте располагается «Стрела-Ак Барс» (36), а тройку сильнейших замыкает «Динамо» (31). Последнюю строчку занимает «Металлург» (1).

