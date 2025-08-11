Дегтярёв: российские спортсмены будут готовиться к ОИ-2028 в полном составе

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что российские спортсмены будут готовиться в полном составе к выступлению на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе (США).

«Процесс идёт. На какой‑то прорыв в 2026 году не нужно рассчитывать, потому что многие отборы мы уже не успеваем пройти. Даже если нам дадут зелёный свет, уже как бы не получится у многих отобраться на Олимпиаду‑2026. А вот к Лос‑Анджелесу 2028 года будем готовиться и уже готовимся в полном, так сказать, составе, по всем видам», — сказал Дегтярёв в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, Олимпийские игры в 2028 году пройдут в Лос‑Анджелесе (США) с 14 по 30 июля.