В России могут провести этап Кубка мира по плаванию в сезоне-2025/2026

Как стало известно «Чемпионату», Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) рассматривает возможность проведения этапа Кубка мира по плаванию в сезоне-2025/2026 в Казани.

К середине августа 2025 года в расписании соревнований организации есть только три запланированных этапа Кубка мира по плаванию: два из них пройдут в США, ещё один — в Канаде. Сообщается, что у World Aquatics есть проблемы с поиском других заинтересованных городов, готовых принять у себя этап Кубка мира, поэтому представители организации ведут переговоры с Казанью по поводу проведения одного из этапов в России.

Отмечается, что World Aquatics сохраняет рабочие контакты с местным оргкомитетом и считает столицу Татарстана одним из самых удобных городов для проведения соревнований. Ранее город регулярно принимал этапы Кубка мира по плаванию и этапы Кубка мира по прыжкам в воду. В 2015 году в городе прошёл чемпионат мира по водным видам спорта.

Напомним, в Казани должен был пройти чемпионат мира по водным видам спорта — 2025, однако турнир перенесли в Сингапур, отложив казанский ЧМ на «неопределённый срок». Также Казань должна принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году, на текущий момент турнир не отменён.