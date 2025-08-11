Скидки
Константин Шахтарин стал чемпионом Всемирных игр

Константин Шахтарин
Трёхкратный чемпион мира по муай-тай Константин Шахтарин выиграл золото Всемирных игр в Китае в весовой категории до 71 кг.

Российский спортсмен уверенно прошёл по сетке соревнований, а в финале победил итальянца Джанлуку Францози. Золото Шахтарина стало для российской команды уже вторым на Всемирных играх.

Президент Федерации муай-тай России Дмитрий Путилин отметил значимость награды: «Победа Шахтарина — большое событие для российского муай-тай. Константин, будучи лидером сборной, к званиям трёхкратного чемпиона мира и победителя Всемирных игр боевых искусств добавил очередную знаковую золотую медаль. Таких, как он, в мире единицы. Шахтарин вошёл в элитарный клуб мирового муай-тай».

«Несмотря на то что в полуфинале против венгра наш боец получил рассечение, в финале Шахтарин не оставил итальянцу ни единого шанса, трижды отправив соперника в нокдаун. Отмечу и шикарную атмосферу на трибунах, где каждый соревновательный день собирался аншлаг. Китайцы искренне поддерживали наших спортсменов, за что мы им выразили свою благодарность», — добавил Путилин.

