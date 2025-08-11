Скидки
Светлана Аплачкина оценила своё выступление на чемпионате России

Победившая на двух дистанциях (5000 метров и 1500 метров) чемпионата России легкоатлетка Светлана Аплачкина прокомментировала своё выступление на этих соревнованиях.

«Выступление оцениваю на отлично, стояла задача выиграть – я выиграла. Когда бегаешь такие короткие дистанции, о чём-то подумать во время забега не успеваешь: это адреналин, быстрый бег, и думаешь, только когда нужно сделать какие-то перестроения, больше ни о чём.

Вообще было не очень удобно вести забег, одно дело, когда на «пятёрке» я ото всех убежала и дальше бежала как мне комфортно, и совсем другое дело на 1500: бежишь, а тебя подпирают. Это немножко эмоционально поддавливает: не знаешь, чего ожидать от соперников.

Старалась на экран посматривать, но бег был такой быстрый, что не понимала, насколько они далеко или близко. Мне больше нравится, когда я одна бегу», – передаёт слова Аплачкиной корреспондент «Чемпионата» Мария Бульчук.

