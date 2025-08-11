Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Аплачкина рассказала про три забега за сутки на дистанциях 1500 м, 800 м и 10 км

Аплачкина рассказала про три забега за сутки на дистанциях 1500 м, 800 м и 10 км
Аудио-версия:
Комментарии

Российская легкоатлетка Светлана Аплачкина высказалась о выступлении по ходу Кубка России, на котором она за сутки приняла участие сразу в трёх забегах: выиграла забеги на дистанциях 1500 м и 800 м, а затем приняла участие в забеге на 10 км.

«Нормально, сейчас некоторые девчонки тоже начинают практиковать такое: даже по два раза, по три в день стартовать. Главное, базу заложить хорошую, и можно хоть по три старта бегать. У меня «полторашка» первая была, главная задача была выиграть, поэтому мы бежали чисто на финиш, усилий особенно много не прикладывала, и сам факт того, что я бегу ещё вечером, заводил, было интересно.

Кто-то говорит, что не делает специальных работ под «пятёрку», кто-то – под «полторашку», а мы с тренером обсуждали, что наша система – подо всё! Я и на 800 выхожу периодически, и 10-15 км можно бежать. Когда к «десятке» подходим, то одну-две недели чуть объёма накинем – и нормально, потом короткая дистанция – объём скинем, вот так.

Молодым спортсменам желаю начинать плавно: не стремиться сразу бить высокие рекорды, чтобы сохранить здоровье и как можно дольше оставаться на спортивной арене», – передаёт слова Аплачкиной корреспондент «Чемпионата» Мария Бульчук.

Материалы по теме
Шоу до слёз. Все главные события чемпионата России по лёгкой атлетике — 2025 в Казани
Шоу до слёз. Все главные события чемпионата России по лёгкой атлетике — 2025 в Казани
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android