Погачар: начал считать, сколько лет мне осталось до завершения карьеры

Титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар, представляющий UAE Team Emirates XRG, высказал мнение о том, насколько долго он планирует продолжать свою профессиональную карьеру.

«Начал считать, сколько лет мне осталось до завершения карьеры. Я начал побеждать очень молодым, поэтому понимаю, что могут быть и сезоны с худшими результатами. Вероятно, я проеду ещё несколько «Туров» — это самая важная гонка, и сомневаюсь, что команда оставит меня вне состава», – приводит слова Погачара Mundo Deportivo.

В июле Тадей Погачар в четвёртый раз в карьере стал победителем престижной многодневки «Тур де Франс». Однако спортсмен не примет участия в «Вуэльте Испании» – 2025, которая пройдёт с 23 августа по 13 сентября.

