Мирон Лифинцев высказался о том, что не смог выиграть личную медаль на ЧМ-2025

Двукратный чемпион мира – 2025 в эстафетах российский пловец Мирон Лифинцев поделился мнением о том, почему ему не удалось выиграть на прошедшем чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре медаль в личном заплыве.

«Возможно, не расплылся к тому дню, возможно, с головой не справился, возможно, был просто не готов. Я считаю, что недостаточно проработал к тому дню. Я в финале только смог почувствовать себя готовым и на следующий день уже смог нормально плавать в эстафете», – приводит слова Лифинцева ТАСС.

Напомним, Лифинцев взял золотые медали чемпионата мира – 2025 по водным видам спорта, выступая в составе эстафетных команд – в смешанной и мужской комбинированной.