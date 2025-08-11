Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мирон Лифинцев высказался о том, что не смог выиграть личную медаль на ЧМ-2025

Мирон Лифинцев высказался о том, что не смог выиграть личную медаль на ЧМ-2025
Комментарии

Двукратный чемпион мира – 2025 в эстафетах российский пловец Мирон Лифинцев поделился мнением о том, почему ему не удалось выиграть на прошедшем чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре медаль в личном заплыве.

«Возможно, не расплылся к тому дню, возможно, с головой не справился, возможно, был просто не готов. Я считаю, что недостаточно проработал к тому дню. Я в финале только смог почувствовать себя готовым и на следующий день уже смог нормально плавать в эстафете», – приводит слова Лифинцева ТАСС.

Напомним, Лифинцев взял золотые медали чемпионата мира – 2025 по водным видам спорта, выступая в составе эстафетных команд – в смешанной и мужской комбинированной.

Материалы по теме
Эксклюзив
В России могут провести этап Кубка мира по плаванию в сезоне-2025/2026
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android