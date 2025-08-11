Американка Дугласс заявила, что ей помогло соперничество с Чикуновой на ЧМ в Сингапуре

Двукратная олимпийская чемпионка 2024 года, 17-кратная чемпионка мира американская пловчиха Кейт Дугласс высказалась об опыте соперничества с россиянкой Евгенией Чикуновой на чемпионате мира – 2025 в Сингапуре. На дистанции 200 м брассом Дугласс завоевала золото (2.18,50), а Чикунова серебро (2.19,96).

«Мы уже с ней соревновались прошлой зимой в Будапеште, но всё-таки это была короткая вода, в олимпийском бассейне мы с ней на таком высоком уровне столкнулись впервые. Я слышала, что наш заплыв обсуждали и понимала, что для меня это серьёзная конкуренция, но в то же время это был и плюс для всех нас.

Я выдала свой личный рекорд. Без такой напряжённой борьбы я не смогла бы плыть так быстро. Давно хотела проплыть быстрее 2,19, и рада, что наконец-то это удалось. Но останавливаться рано, потому что рекорд мира ещё быстрее», — сказала Дугласс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Эксклюзивное интервью «Чемпионата» с Кейт Дугласс выйдет завтра, 12 августа в 8:00 мск.