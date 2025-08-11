Скидки
«Это мотивирует работать». Олимпийская чемпионка Дугласс — о мировом рекорде Чикуновой

Двукратная олимпийская чемпионка 2024 года, 17-кратная чемпионка мира американская пловчиха Кейт Дугласс рассказала, как на неё влияют высокие результаты россиянки Евгении Чикуновой.

«Всегда хочется быть лучшей, и результат Евгении вдохновляет, мотивирует работать, не останавливаться на достигнутом. 2.17,55 – это действительно впечатляет и говорит о том, что предел моих возможностей ещё не достигнут.

Я не отслеживала отдельно её заплывы, но, разумеется, понимала, что в России есть сильная соперница. И знала про её мировой рекорд, это событие трудно было пропустить», — сказала Дугласс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, мировой рекорд Чикуновой на дистанции 200 м брассом был установлен на чемпионате России – 2023 в Казани.

Эксклюзивное интервью «Чемпионата» с Кейт Дугласс выйдет завтра, 12 августа в 8:00 мск.

