Кейт Дугласс отреагировала на звание «победительницы олимпийской чемпионки» у Чикуновой

Двукратная олимпийская чемпионка 2024 года, 17-кратная чемпионка мира американская пловчиха Кейт Дугласс отреагировала на звание «победительницы олимпийской чемпионки» у российской пловчихи Евгении Чикуновой.

«Есть мировые рекорды, но есть и живая борьба спортсменов друг с другом. В нашем виде спорта важно плыть быстро, устанавливать новые результаты, но нельзя исходя из них говорить, что кто-то точно сильнее, вернее, что он точно бы победил, в очном финале в одном бассейне в конкретный день.

Сама Чикунова тоже всё понимает, приятно это слышать. Мне нечего добавить. Как я уже сказала, нужно плыть в одном бассейне, в одних условиях. Может произойти всё что угодно, любая деталь может повлиять на результат. Когда был коронавирус, ходили разговоры о дистанционных соревнованиях, без выезда из своего города и страны, но от этих идей быстро отказались», — сказала Дугласс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

