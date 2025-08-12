Скидки
Двукратная олимпийская чемпионка из США Дугласс отреагировала на возвращение россиян

Двукратная олимпийская чемпионка из США Дугласс отреагировала на возвращение россиян
Двукратная олимпийская чемпионка 2024 года, 17-кратная чемпионка мира американская пловчиха Кейт Дугласс прокомментировала возвращение россиян на международные соревнования.

«Мне было интересно соревноваться с Евгенией, я всегда рада, когда в бассейне есть сильная конкуренция. Она двигает и меня вперёд, и других девушек.

Я не очень хочу обсуждать политическую сторону вопроса, но, мне кажется, был найден разумный для всех компромисс. Главное – он направлен в сторону спортсменов, в сторону спорта, ведь на соревнованиях хочется увидеть максимальное представительство, всех сильнейших», — сказала Дугласс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

