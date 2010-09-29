9-летняя Джонсон: я испытываю гордость

Самому молодому участнику Шахматной олимпиады всего 9 лет. Габриэлла Джонсон, представляющая сборную Тринидада и Тобаго, ответила на вопросы пресс-службы турнира.

«В первую очередь я испытываю гордость за то, что я представляю здесь свою страну. Единственное, в чём я ощущаю свой возраст, — это то, что большинство участников старше меня, и поэтому я ещё не нашла себе много друзей-сверстников из других стран.

Меня поддержал мой старший брат, ему сейчас 11 лет, и он тоже увлекается шахматами. Теперь он чемпион страны по шахматам среди юношей. У нас в школе был шахматный клуб, и он позвал меня туда, когда мне было семь лет. Так всё и началось.

Мне нравится то, что Ханты-Мансийск не очень большой, но в нём много парков и насаждений, которые особенно красивы сейчас, осенью. Это здорово. Больше всего мне запомнятся мамонты из „Археопарка“, — цитирует Джонсон ugra-chess.com.