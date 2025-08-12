«Надеюсь, она решила это не под давлением». Дугласс — о пропуске Олимпиады Чикуновой

Двукратная олимпийская чемпионка 2024 года, 17-кратная чемпионка мира американская пловчиха Кейт Дугласс высказалась о пропуске Олимпиады в Париже Евгенией Чикуновой.

«Это решение Чикуновой, всё-таки не мне его оценивать. Я не знаю, в каких она была обстоятельствах, когда принимала такую позицию, что стояло на кону. Но я думаю, что это была болезненная история.

В истории США тоже был политический бойкот, когда спортсменов не отправляли на Олимпиаду в Москву. Многие хотели поехать, для кого-то это был единственный шанс выиграть олимпийскую медаль, но их лишили этой возможности, даже не спросив мнение атлетов. Надеюсь, Чикунова принимала решение сама, исходя из своих представлений о правильном, а не под чьим-то давлением», — сказала Дугласс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.