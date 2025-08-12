Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Надеюсь, она решила это не под давлением». Дугласс — о пропуске Олимпиады Чикуновой

«Надеюсь, она решила это не под давлением». Дугласс — о пропуске Олимпиады Чикуновой
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка 2024 года, 17-кратная чемпионка мира американская пловчиха Кейт Дугласс высказалась о пропуске Олимпиады в Париже Евгенией Чикуновой.

«Это решение Чикуновой, всё-таки не мне его оценивать. Я не знаю, в каких она была обстоятельствах, когда принимала такую позицию, что стояло на кону. Но я думаю, что это была болезненная история.

В истории США тоже был политический бойкот, когда спортсменов не отправляли на Олимпиаду в Москву. Многие хотели поехать, для кого-то это был единственный шанс выиграть олимпийскую медаль, но их лишили этой возможности, даже не спросив мнение атлетов. Надеюсь, Чикунова принимала решение сама, исходя из своих представлений о правильном, а не под чьим-то давлением», — сказала Дугласс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
«Чикуновой не хватало на Олимпиаде!» Большое интервью со звездой американского плавания
Эксклюзив
«Чикуновой не хватало на Олимпиаде!» Большое интервью со звездой американского плавания
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android