Американская пловчиха Дугласс заявила, что россиянки Чикуновой не хватало на ОИ-2024

Двукратная олимпийская чемпионка 2024 года, 17-кратная чемпионка мира американская пловчиха Кейт Дугласс заявила, что ей на Олимпиаде в Париже не хватало россиянки Евгении Чикуновой.

«Евгении на Олимпиаде и правда не хватало! С ней соревнования были бы куда более напряжённые и интересные, учитывая, что она была в отличной форме. Да и в любом случае за ней мировой рекорд, поэтому про неё все помнили, понимали, что это будет достойный, сильный соперник.

Но вместе с тем и те девушки, которые доехали до Парижа, показали серьёзную борьбу, как на 100 м, так и на 200 м, на Олимпиаде в принципе не бывает лёгких заплывов. Все выдают свой максимум, готовятся четыре года, и часто случаются разного рода сюрпризы, неожиданности», — сказала Дугласс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.