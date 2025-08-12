Скидки
Кейт Дугласс ответила на слова Фелпса и Лохте о «смерти американского плавания»

Двукратная олимпийская чемпионка 2024 года, 17-кратная чемпионка мира американская пловчиха Кейт Дугласс отреагировала на слова американцев Майкла Фелпса и Райана Лохте о «смерти американского плавания».

«Это легенды нашего вида спорта, и у них есть своё мнение. Наверное, люди привыкли, что США будет побеждать всегда, во всех заплывах, на всех дистанциях. Но такого нет и уже, наверное, не будет.

Другие страны подтянулись, сильная школа в Австралии, Франции, ЮАР, Германии, Италии, Китае и России. На каждой дистанции есть свои лидеры, свои фавориты, они меняются, иногда что-то не получается. Фелпсу и Лохте хочется, чтобы мы держали их планку, они задрали её очень высоко, поэтому это тяжёлая ноша. Но мы стараемся, отступать нельзя», — сказала Дугласс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Лохте сделал коллаж, на котором изображена надгробная плита с надписью: «Сборная США по плаванию, 1980 — 2025, 45 лет. Они высоко задирали планку — до тех пор, пока не перестали к ней тянуться». Фелпс сделал репост этого фото.

