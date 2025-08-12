Двукратная олимпийская чемпионка Дугласс может завершить карьеру после ОИ-2028

Двукратная олимпийская чемпионка 2024 года, 17-кратная чемпионка мира американская пловчиха Кейт Дугласс заявила, что после Олимпийских игр — 2028 задумается о завершении карьеры.

«У меня была тяжёлая подготовка к Олимпиаде в Париже, я отдала всю себя, пришлось многим пожертвовать. На время я выключилась из обычной жизни и сразу после Парижа задумалась, как долго это будет продолжаться? Я не хочу держать всё время жизнь на паузе, быть взаперти в спорте, словно в клетке. Я не так себе представляла свою жизнь.

При этом домашняя Олимпиада – это мечта многих спортсменов, и мало кому удаётся получить шанс её реализовать. Мне повезло, поэтому за ближайшие три года я намерена стать лучшей версией себя, чтобы выдать в Лос-Анджелесе максимум. Вопрос только в том, сколько сил на это потребуется, моральных и физических. Возможно, я действительно больше не захочу плавать, поэтому после Игр-2028 подумаю над будущим», — сказала Дугласс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.