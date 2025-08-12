Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Двукратная олимпийская чемпионка Дугласс может завершить карьеру после ОИ-2028

Двукратная олимпийская чемпионка Дугласс может завершить карьеру после ОИ-2028
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка 2024 года, 17-кратная чемпионка мира американская пловчиха Кейт Дугласс заявила, что после Олимпийских игр — 2028 задумается о завершении карьеры.

«У меня была тяжёлая подготовка к Олимпиаде в Париже, я отдала всю себя, пришлось многим пожертвовать. На время я выключилась из обычной жизни и сразу после Парижа задумалась, как долго это будет продолжаться? Я не хочу держать всё время жизнь на паузе, быть взаперти в спорте, словно в клетке. Я не так себе представляла свою жизнь.

При этом домашняя Олимпиада – это мечта многих спортсменов, и мало кому удаётся получить шанс её реализовать. Мне повезло, поэтому за ближайшие три года я намерена стать лучшей версией себя, чтобы выдать в Лос-Анджелесе максимум. Вопрос только в том, сколько сил на это потребуется, моральных и физических. Возможно, я действительно больше не захочу плавать, поэтому после Игр-2028 подумаю над будущим», — сказала Дугласс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
«Чикуновой не хватало на Олимпиаде!» Большое интервью со звездой американского плавания
Эксклюзив
«Чикуновой не хватало на Олимпиаде!» Большое интервью со звездой американского плавания
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android