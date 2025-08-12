Двукратная олимпийская чемпионка Кейт Дугласс мечтает спеть вместе с Тейлор Свифт

Двукратная олимпийская чемпионка 2024 года, 17-кратная чемпионка мира американская пловчиха Кейт Дугласс рассказала, что была на концерте американской певицы Тейлор Свифт, но хотела бы с ней встретиться и вместе спеть песню All Too Well.

«Она королева! На концерте я, разумеется, уже была, мы ходили с сестрой. Незабываемые впечатления. Но я бы очень хотела с ней встретиться. И вместе спеть — в идеале All Too Well. На все 10 минут», — сказала Дугласс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Ранее Кейт Дугласс прокомментировала возвращение российских спортсменов на международные соревнования.