«Продержится года два-три». Лучший дартсмен России — о феномене 18-летнего чемпиона мира

Многократный чемпион России и обладатель Кубка мира WDF по дартсу Борис Кольцов высказался о феномене представителя Англии 18-летнего чемпиона мира Люки Литтлера.

– В чём феномен 18-летнего Люка Литтлера?

— Он, такое ощущение, с дротиками родился. Но это не так. Я смотрел разные видео, где он технику демонстрирует. Техника, которую он сейчас, в 18 лет, показывает, была у него 14 лет назад, когда он бросал магнитные дротики.

Феномен Люка Литтлера – это кропотливая работа на протяжении 14-15 лет. Он сам или его отец поставили высокую цель уже в самом раннем возрасте. Он не родился таким феноменом, он им стал.

В каждом виде спорта есть свой феномен, но они не рождаются такими, а приходят к этому. Кто думал, когда родился Усэйн Болт, что он будет великим бегуном? Кто думал, что тот же Александр Овечкин станет легендарным хоккеистом и лучшим бомбардиром в истории НХЛ, когда родился? Никто не знает, кем ты будешь. Это работа спортсмена, тренеров, родителей, в совокупности с желанием этих людей и, конечно же, твоим желанием. Потому что невозможно человеку навязать то, что ему самому не хочется.

Думаю, если бы Люк Литтлер не хотел играть в дартс, его бы никто не заставил. Ему хочется. По глазам видно, что он кайфует от того, что делает.

– Как думаете, сможет ли он сохранить в более зрелом возрасте такую же силу и прыть или это всплеск и пик, пока он молодой?

— С психологией пока у него всё хорошо. С броском всё хорошо. Бросок – это очень тонкая материя. Даже на себя смотрю: в 2010-м я держал дротик и бросал его иначе. За 15 лет что-то поменялось, пока я шёл к своему лучшему броску. Но я считаю, что у меня до сих пор нет идеального броска. А у этого парня сейчас всё идеально.

Ему сейчас 18 лет, он пытается сдать на права. У него третий или четвёртый раз не получилось, и он переживает. Однако это не серьёзные переживания. Когда потом появятся проблемы семейные, личные, когда у него родятся дети, будет по-другому. Как только он перейдет эту границу, тогда мы сможем увидеть, каким он будет.

Всему своё время, в каждой эпохе есть своя легенда. Думаю, что Люк продержится ещё года два-три точно, а дальше, как говорится, посмотрим, — сказал Кольцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.